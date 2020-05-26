Temmuz ayı emekli zammı ne kadar olacak? O aya az kaldı! SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak?

Milyonlarca emekli Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında alacağı maaşı öğrenmek istiyor. Bu yıl Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5, memur emeklilerininki yüzde 5.5 artırılırken, Temmuz zammının da ipuçları gelmeye başladı. Gözler şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammına çevrildi. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak? İşte merak edilenler...

TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI ZAM TAHMİNİ NE KADAR?

Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.



Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4.41 tahmini çıktı. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e çıkacak.