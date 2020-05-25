Milyonlarca emekli ek ödeme miktarında artış olup olmayacağını merak ederek "Emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "En düşük emekli aylığı, 2 bin 324 lira olan asgari ücretle eşitlensin" açıklamasını yaptı. Eğer bu talep kabul edilirse, 824 liraya varan kazancın yolu açılacak. Peki, ek ödemelerle birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

ZAM FORMÜLÜ

Öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek.