Milyonlarca emekli ek ödeme miktarında artış olup olmayacağını merak ederek "Emekli ek ödeme artışı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "En düşük emekli aylığı, 2 bin 324 lira olan asgari ücretle eşitlensin" açıklamasını yaptı. Eğer bu talep kabul edilirse, 824 liraya varan kazancın yolu açılacak. Peki, ek ödemelerle birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...
ZAM FORMÜLÜ
Öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek.
Gelirlerde 824 liraya varan artış yaşanacak.
Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.
Talep kabul edilirse, ek ödeme dahil en düşük aylık bin 500 liradan 2 bin 324 liraya çıkacak.
TEMMUZ AYI EMEKLİ MAAŞI ZAM TAHMİNİ NE KADAR?
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4.41 tahmini çıktı. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e çıkacak.
TAKVİM, bu orana göre yeni maaşları hesapladı. En düşük emekli maaşı; memurda 2 bin 778, esnafta bin 862, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 204 liraya yükselecek.
HANGİ EMEKLİ NE KADAR MAAŞ ALACAK?