İsteğe Bağlı Sigortalı Nedir?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nın kendi kanunları uyarınca isteğe bağlı sigortalılık hükümleri uygulanmakla birlikte 2008 kanunu sonrasında sadece SGK altında sadece 4/B statüsünde vatandaşların kendi isteği ile prim yatırma ve emekli olmasının önü açık kalmış bulunuyor.

Hangi Belgeler Gerekiyor?

SGK il müdürlüklerine giderek isteğe bağlı emeklilik yaptırmak isteyenlerin yanlarında nüfus cüzdanları ve fotokopisi ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra ilgili başvuru formunun doldurulması ile birlikte isteğe bağlı emeklilik başvurusu onay sürecine alınmaktadır. Sonrasında ise onay alan kişi, her ay sigorta primini kendi ödemesi ve prim gün sayısının tamamlanması ile de emekli maaşı koşullarından faydalanabilmektedir.

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