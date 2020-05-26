ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 3600 GÜNDEN EMEKLİLİK HESABI!

Bunun için yapmanız gereken, SGK'ya gitmeden https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ bağlantı linkine tıklayarak bu işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Linke tıkladığınız zaman açılan sayfada istenen; cinsiyet, doğum tarihi ve sigorta başlangıcı gibi kişsel bilgilerinizi girdikten sonra sorgulama işleminin sonucunu görebilirsiniz.

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YAŞTAN EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik olarak bilinen yaştan emekli olabilmek için belirli bir prim gününün, sigortalılık süresinin ve yaşın doldurulması gerekmektedir. 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile yaştan emekli olabilirsiniz. İlk sigorta başlangıç tarihinden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olanlar için yaş şartları şöyledir;

- 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında,

- 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında,

- 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında,

- 24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında,

- 24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında.

Kadınlarda ise;

- 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında,

- 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında,

- 3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında,

- 24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında emekli olabiliyor.