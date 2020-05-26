YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE EMEKLİLİK

Çalışma hayatının büyük bölümünü yurtdışında çalışarak geçiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için erken emeklilik hakkı sunulmuştur. Yurtdışı borçlanması hakkından yararlanacak kişilerin Türkiye'de herhangi bir kurumda sigortalı olarak çalışmaması gerekir. Aynı zamanda bu kişilerin yurtdışında çalışma hayatı olduğunun ve geçen bu süresinin belgelendirilmesi lazımdır.



ASKERLİK BORÇLANMASI İLE EMEKLİLİK

5510 sayılı kanun ile erkek çalışanlara özel olarak verilen askerlik borçlanması hakkının kapsamı ve şartlarını belirlenmiştir. Sigortalı çalışanların askerlik borçlanmasından yararlanmak isteyenlerin belirtilen şartlara uyguluk göstermesi gerekir.

• Erkek çalışanların vatani görevini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekir. Yedek subay hazırlık dönemleri ve yedek subay okulda geçen sürede askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir.

• Askerlik borçlanması askerlik süresi kadar yapılabilir. Askerlik borçlanmasında kısa, uzun dönem ya da bedelli askerlik yapılması borçlanmayı direkt olarak etkileyen önemli bir etmendir.

• Kişinin askerde olduğu süre içerisinde işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na adına herhangi bir prim ödemesinin yapılmaması gerekir.

• Askerlikten muaf olan erkek çalışanların askerlik borçlanmasından yararlanması mümkün değildir.

• Askerlik borçlanmasında kişilerin askerlik süresinin tamamını ya da bir kısmını borçlanması imkanı doğmuştur.