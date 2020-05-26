EYT AÇIKLAMASI

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili bir açıklamada bulundu. Yaman yaptığı açıklamada, EYT'lilerin sorunlarını en iyi bilenin kendisi olduğunu söyledi.

11 yıl emekli olmak için beklediğini ifade eden Yaman, "EYT takılan kardeşlerimin sorunlarını en iyi bilen kişiyim. Ben 11 yıl EYT takıldım. 2011 yılında emekli olmam gerekiyordu. Bana 11 yıl vurdu. Türkiye geçmişte alınan yanlış politikalar yüzünden bu durumda. Bu bir sorundur. Bu sorunun konuşulması gerekiyor. Saygı ile karşılıyorum. Talepleri haksız talepler değildir." dedi.

EYT'LİLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olamadıkları için çalışma hayatına devam ediyor ve çalıştıkça, emekli aylıklarında düşüş yaşanıyor. Bunun önlenmesi için emeklilikte yaşa takılanların, yaşa takıldıkları günden bugüne kadar geçirdikleri sürelerin çalıştıkları süre boyunca emekli maaşlarının düşmemesini sağlayacak bir yöntem üzerinde çalışılıyor. Yapılacak olan bu değişiklikle beraber emeklilikte yaşa takılanların çalışmaya devam etseler bile ya da bir başka deyişle erken emeklilik hakkı tanınmasa da maaşlarının düşmemesi sağlanacak.

ERKEKLER 46 KADINLAR İSE 39 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamalarından sonra binlerce EYT'linin emeklilik hayali ortadan kalkmış gibi gözükse de hükumetin EYT ile ilgili flaş bir adım atabileceği konuşuluyor. EYT'liler bir an önce mağduriyetlerinin ortadan kalkmasını isteyip EYT düzenlemesinin meclise sunulup kabul edilmesini ve yasalaşmasını bekliyor. EYT'lilerin eğer istekleri kabul edilirse kadınlar 39 yaşında, erkekler ise 46 yaşında emekli olabilecek. Peki EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dönemlerde başta Finlandiya modeli olmak üzere pek çok model üzerinde tartışmalar sürüyor.

BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK'TAN EYT İÇİN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT ile ilgili sorulan bir soruya, EYT bekleyenlerin yaş ortalamalarının 48 olduğunu belirterek EYT konusunun kolay bir konu olmadığını ve EYT'lilere kendi deyimiyle 'Emeklilikte Yaşı Tutmayanlar' olarak baktıklarını ifade etmişti. Bu açıklamasının ardından EYT ile ilgili bir çalışma yapılacak mı, yapılıyor mu soruları da sorulmaya başlandı.

EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK? HEMEN EMEKLİ OLUNABİLECEK Mİ?

EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirtilen tarihlerden önceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve neticede yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.