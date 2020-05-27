BAĞ-KUR ödemeden ve çalışmadan kendi isteği ile emekli olmak isteyenlere müjde. Sigorta pirimi yatırarak emekli olmak isteyenler artık emekli olabilecekler. İsteğe bağlı sigortanızı kapattırmak istiyorsanız. Bağlı bulunduğunuz SGK şubesine başvurabilirsiniz. Başvuru yaptıktan sonra primi ödenmiş son günü takip eden günde isteğe bağlı sigorta kapatılır. Emekli olma ya da ölüm durumlarında otomatik olarak kapatılır.
İsteğe Bağlı Sigortalı Nedir?
SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nın kendi kanunları uyarınca isteğe bağlı sigortalılık hükümleri uygulanmakla birlikte 2008 kanunu sonrasında sadece SGK altında sadece 4/B statüsünde vatandaşların kendi isteği ile prim yatırma ve emekli olmasının önü açık kalmış bulunuyor.
Hangi Belgeler Gerekiyor?
SGK il müdürlüklerine giderek isteğe bağlı emeklilik yaptırmak isteyenlerin yanlarında nüfus cüzdanları ve fotokopisi ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra ilgili başvuru formunun doldurulması ile birlikte isteğe bağlı emeklilik başvurusu onay sürecine alınmaktadır. Sonrasında ise onay alan kişi, her ay sigorta primini kendi ödemesi ve prim gün sayısının tamamlanması ile de emekli maaşı koşullarından faydalanabilmektedir.
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İsteğe Bağlı Emeklilik Başvurusu Kimler Yapabilir?
İsteğe bağlı emeklilik için başvuracaklar, 30 günlük çalışma primi ödemelerini kendileri yapmak isteyen kişilerdir. İsteğe bağlı emeklilik başvurusu yapabilecek kişiler, şu şekilde sıralanır:
Ev hanımları,
Ayda 30 gün çalışmayan, aylık eksik prim miktarını kendi ödemek isteyen kişiler.
TC vatandaşı olup her hangi bir işte çalışmayan, emekli olmak isteyen kişiler.
18 yaşını doldurmuş ve kendi prim ödemelerini yapmak isteyen kişiler.
Bu sınıflardan birine dahil olunması halinde, isteğe bağlı emeklilik için başvuru yapılır. Başvurular Kişinin ikamet ettiği bölgenin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılır. Başvuru için izlenecek adımları, prim ödeme yöntemini ve başvuru şartlarını, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
İsteğe Bağlı Emeklilik İçin Prim Ödemesi
Tercihe bağlı emeklilik için pirim ödemesi, kişinin kendisi tarafından yapılmaktadır. Kişi her ay pirim ödemesini, sigorta hesabına yatırır. Prim ödemesi süresi tamamlandığında, emekli olur. Devlet yoluyla isteğe bağlı emeklilik için pirim ödemesi koşulları, şu şekilde sıralanır:
İsteğe bağlı sigorta primi kişinin kendisi tarafından ödenir.
Prim ödemesi tamamlandığında emeklilik maaşı alınmasına hak kazanılır.
Sigorta primi her ay düzenli olarak ödenmelidir.
Bu koşullar ile prim ödemesi yapılıp, ödemelerin tamamlanması ile emeklilik maaşından faydalanılır. İsteğe bağlı emeklilik başvurusu ve şartları hakkında detayları alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
İsteğe Bağlı Emeklilik Başvurusu İçin Şartlar
İsteğe bağlı emeklilik için diğer şartlar, şu şekilde sıralanır:
İsteğe bağlı emeklilik için çalışmıyor olmak gerekmektedir.
Kişinin aylık sigorta primi eksiksiz ödeniyor ise isteğe bağlı emeklilik için başvuru yapılmaz.
İsteğe bağlı emeklilik için kadınların dönemsel olarak çalışılıyor olası veya ev hanımı olunması gerekmektedir.
İsteğe bağlı emeklilik başvurusu için ikamet edilen yerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvuru yapılmalıdır.
Bu şartların sağlanması ile tercihe bağlı emeklilik başvurusu yapılır. Başvuru için izlenecek aşamaları ve evrakları, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
İsteğe bağlı sigortalı olabilmenin 3 temel şartı vardır. Bunlar;
1. 18 yaşını doldurmuş bulunmak,
2. Sigortalı çalışmamak ya da yarım sigortalı çalışmak (1 ay içerisinde 30 günden az çalışmak)
3. Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,
İsteğe Bağlı Emeklilik Başvurusu Evrakları
İsteğe bağlı emeklilik başvurusu belgeleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince kabul edilir. Başvurular bu kuruma yapılır. İsteğe bağlı emeklilik başvurusu için kuruma gidilirken, nüfus cüzdanı fotokopisi ve nüfus cüzdanı aslını götürmek gerekir. Bu belgeler ile başvuru yapılır. Bu emeklilik sigortası, çalışmayan kişilere yönelik bir uygulama olduğu için sigorta belgesi, maaş bordrosu gibi evraklar talep edilmemektedir. Başvuru yapacak kişinin çalışmıyor olması veya yaptığı uğraş üzerinden sigorta primi elde etmiyor olması gerekmektedir.
İsteğe Bağlı Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Tercihe bağlı emeklilik müracaatı, kişinin ikamet ettiği yerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılır. Devlet yoluyla isteğe bağlı emeklilik başvurusu için izlenecek adımlar, şu şekilde sıralanır:
İkamet edilen yerin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne müracaat edilir.
Başvuruya gidilirken nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi götürülür.
İsteğe bağlı emeklilik başvuru formu doldurulup, imzalanır.
Formun işleme alınması ile cevaplanma süreci başlar.
Cevap hakkında bilgi, başvuru yapılan kurumdan takip edilir.
Başvuru onayı alanlar, prim ödemelerini kendileri yaparak, emeklilik koşullarından yararlanırlar.