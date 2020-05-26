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    • Ekonomi
    • 26.05.2020 12:15
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    • 26.05.2020 12:15
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    : şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin nedir? İşte kadrolar

    : Kamuya en az ilkokul mezunu adaylar arasından memur personel ve işçi alımı yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel kamu ilanları haberimizde. Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez. Çalışma saatleri, günleri, memura tanınan haklar, izin günleri, aldıkları maaşa kadar çoğu kriter memur olmayı istemeye yeterlidir. İşte şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin

    Güncel kamu ilanları: KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile...

    26 Mayıs güncel kamu ilanları: Kamuya memur personel ve işçi alımları yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden yayımlanan duyurularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından çok sayıda personel , memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Kamu ilan'da yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıyor olması gerekmektedir. Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez. Devlet memurluğuna geçişte aranan KPSS sınavına ek olarak en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı da mevcuttur.

    GÜNCEL KAMU İŞ İLANLARI

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurularda, aşağıdaki kamu kurumlarına personel, memur ve işçi alımı yapıldığı bildirildi:

    23 Mayıs

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    22 Mayıs

    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

    40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

    253 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    80 ZABITA MEMURU ALACAK

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

    4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

    ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

    21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    16 MEMUR ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    UZAY 15 PERSONEL ALACAK

    21 Mayıs

    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

    6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

    8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    20 Mayıs

    AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 PERSONEL ALACAK

    KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

    32 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    EVREŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ERTELEME İLANI YAYIMLANDI

    DİCLE ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

    31 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

    137 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

    240 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

    53 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

    256 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    18 Mayıs

    MEVLANA KALKINMA AJANSI

    6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    16 Mayıs

    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    15 Mayıs

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    47 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

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    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Kamu ilan'da yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.

    - T.C. vatandaşı olmak.

    - Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

    - TCK'nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    - Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

    - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
    Haberler Ekonomi Güncel kamu ilanları: KPSS şartsız 50 KPSS puanı ile 20 bin memur personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar
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