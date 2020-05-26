26 Mayıs güncel kamu ilanları: Kamuya memur personel ve işçi alımları yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kamu İlan sayfası üzerinden yayımlanan duyurularda kamu kurum ve kuruluşları bünyesine en az ilkokul mezunları arasından çok sayıda personel , memur ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Kamu ilan'da yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıyor olması gerekmektedir. Kamu kurumlarında devlet memurluğu olarak çalışmak isteyen kişiler için ilk önce Kamu Personel Seçme Sınavından başarılı puan alması gerekiyor. KPSS sınavına girmeyen adayların memurluk başvuruları kabul edilemez. Devlet memurluğuna geçişte aranan KPSS sınavına ek olarak en az lise ve dengi okullardan mezun olma şartı da mevcuttur.
GÜNCEL KAMU İŞ İLANLARI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyurularda, aşağıdaki kamu kurumlarına personel, memur ve işçi alımı yapıldığı bildirildi:
23 Mayıs
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
22 Mayıs
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
253 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
80 ZABITA MEMURU ALACAK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 MEMUR ALACAK
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
16 MEMUR ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
UZAY 15 PERSONEL ALACAK
21 Mayıs
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)
15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
20 Mayıs
AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 PERSONEL ALACAK
KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ
32 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
EVREŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ERTELEME İLANI YAYIMLANDI
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
31 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
137 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
240 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
53 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
256 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
18 Mayıs
MEVLANA KALKINMA AJANSI
6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
16 Mayıs
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
15 Mayıs
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
47 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Kamu ilan'da yayımlanan kamu personeli alımı ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.
- T.C. vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
- TCK'nın 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.