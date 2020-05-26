Erken Emeklilik İçin Geçerli Olan Formüller

Doğum borçlanması: Sigortalı olarak çalışan kadınlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkı ile erken emekliliğin perdeleri açılıyor.

Kadınların doğum borçlanması hakkından yararlanması için doğumun sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra gerçekleşmesi gerekir.

Doğumun canlı gerçekleşmesi gerekir. Doğumun öncesinde ve sonrasındaki istirahat süreleri de dahil olmak üzere her çocuk için 2 yıllık süre borçlanılabilir. İki doğumun ardışık ve aralarındaki 2 yıllık sürenin dolmamış olması halinde, ikinci doğumun 2 yıllık prim süresine aradaki zaman farkı da dahil edilir. Kadın sigortalıların en fazla 3 çocuk için toplam 6 yıllık borçlanma yapmasına imkan verilir.

Askerlik borçlanması: Sigortalı olarak çalışan erkeklere özel olarak tanınan askerlik borçlanması ile erken emeklilik planı devreye sokulur.

Erkeklerin askerlik borçlanması hakkından yararlanması için vatani görevini er, erbaş olarak yapması ya da yedek subaylık okulunda eğitim alması gerekir. Yedek subaylık okuluna hazırlık için geçirilen zaman da askerlik borçlanmasına dahil edilir.

Askerlik borçlanmasıyla sigorta başlangıç tarihi öne çekilebilir.

Askerlik borçlanması için ödenecek prim süresi tamamen askerlik süresiyle ilişkilidir. Askerlik süresinin tamamı ya da bir kısmı borçlanılabilir.

Askerlikten muaf olanlar askerlik borçlanması hakkından yararlanamaz.