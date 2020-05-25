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    • Ekonomi
    • 26.05.2020 09:58
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    • 26.05.2020 09:58
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    şartsız sınavsız 26 Mayıs memur personel alım ilanları başvuru şartları! İşte son başvurma tarihleri

    Devlet personel alımlarına devam ediyor. , sözleşmeli, sürekli işçi ve alımları için Devlet Personel Başkanlığı ilana çıktı. Mayıs ayının son haftasına geldiğimiz şu günlerde personel ve memur alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor. yayınladığı ilanlar ile personel ve memur alımı yapıyor. Bu amaçla sizler için araştırma yaptık. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Kamuya başvuru yapacak adayların mutlaka taşımaları gereken niteliklerden birisi olan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlardır. İşte 26 Mayıs KPSS şartsız sınavsız memur personel alım ilanları ve başvuru şartları!

    25 Mayıs KPSS şartsız sınavsız memur personel alım ilanları

    26 Mayıs KPSS şartsız sınavsız Çalışma ve Aile Bakanlığı memur personel alım ilanları başvuru şartları! İşte son tarihler Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz günlerde devlet kurumları personel ve memur alım ilanlarını bir biri ardına yayınlamaya başladı. Bu bağlamda Çalışma ve Aile Bakanlığı iş ilanları yoğun ilgi görüyor. Çalışma ve Aile Bakanlığı tarafından yayımlanan memur, sözleşmeli personel, akademik personel, işçi, askeri personel ve diğer personel alımları kapsamında personel alımı yapılıyor. Memur olmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı ve 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. Memur olabilmek için minimum bir eğitim seviyesinde olmak gerekir. Detaylar takvim.com.tr'de

    Çalışma ve Aile Bakanlığı personel ve memur alımı yapıyor

    Kamu kurumları en az ilköğretim mezunları için ilan yayımlamış olup, lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu olan adaylar başvuru yapabilecekler. Her kurum için alım yapılacak pozisyona göre belirtilen eğitim şartını taşımaları gereklidir. Lise mezunları için Ortaöğretim eğitimi veren veya buna denkliği olan olmak, Ön Lisans mezunları için iki yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak ve Lisans mezunları için dört yıllık eğitim veren üniversitelerin bölümlerinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği olan yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekmektedir.

    Adaylarda aranan şartlar

    Adayların 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar doğrultusunda, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak gibi nitelikler aranacaktır.

    23 Mayıs

    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    22 Mayıs

    TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

    40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

    253 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ÇANKAYA (ANKARA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    80 ZABITA MEMURU ALACAK

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

    4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

    ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 MEMUR ALACAK

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

    5 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

    21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    16 MEMUR ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    UZAY 15 PERSONEL ALACAK

    21 Mayıs

    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

    6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    POZANTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

    15 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

    8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    20 Mayıs

    AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 PERSONEL ALACAK

    KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ

    32 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    EVREŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ERTELEME İLANI YAYIMLANDI

    DİCLE ÜNİVERSİTESİ

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

    31 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

    137 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

    240 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

    53 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

    8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

    256 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    18 Mayıs

    MEVLANA KALKINMA AJANSI

    6 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

    1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

    10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

    2 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    16 Mayıs

    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

    12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

    14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

    15 Mayıs

    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

    47 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    2020 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

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    Haberler Ekonomi KPSS şartsız sınavsız 26 Mayıs memur personel alım ilanları başvuru şartları! İşte son başvurma tarihleri
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