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    • 19.05.2020 09:17
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    'ndan ne karşı hamle! Torba yasaya girdi! Yapana 5 yıl hapis!

    ne göz açtırmıyor. Bakanlığın uzun süredir üzerinde çalıştığı gıdada taklit ve tağşişe para cezasının yanı sıra hapis cezası da getirecek düzenleme AK Parti’nin torba yasa teklifi ile hayata geçirilecek. Aynı suçu 2 yıl içinde yeniden işleyen işletmeciye 10 yıla kadar sektörden el çektirilecek.

    Torba yasaya girdi! Yapana 5 yıl hapis!
    'de partilerle paylaşılan ve Ramazan Bayramı sonrasında yasama mesaisine başlaması beklenen 'nda öncelikle yasalaştırılması planlanan teklif taslağına göre, taklit ve tağşiş yapanlara 5 yıla kadar hapis ve 500 bin TL'ye kadar ulaşabilecek şekilde para cezası uygulanacak. Aynı suçu 2 yıl içinde yeniden işleyen işletmeciye 10 yıla kadar sektörden el çektirilecek.

    5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını Öngören Yasa Teklifi'ne göre ayrıca, gıda konusunda toplumu yanıltan, korku ve güvensizliğe yol açan yayınlara 50 bin TL'ye kadar para cezası, beş kez yayın durdurma cezası verilecek. Böylece, , ve Ender Saraç gibi beslenme uzmanları kamuoyu önündeki tartışmalarına bundan sonra dikkat etmek zorunda kalacak.

    YÜZDE 30 YERLİ TÜTÜN
    Tütün ve alkol ürünleri ile ilgili konulan yasaklara aykırı hareket edenlere, 65 bin TL'den 320 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacak. Suç 5 yıl içinde üç kez tekrarlanırsa satıcılara ait tüm alkollü içki perakende satış izinleri iptal edilecek.

    Milliyet'te yer alan habere göre, firmaların sigara, nargilelik tütün mamulü, sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü kategorilerinde kullandıkları toplam tütünün, kategori bazında en az yüzde 30'unun 'de üretilen tütün olması zorunlu olacak.

    İçmek ya da çiğnemek amaçlı olanların dışında, tamamen veya kısmen tütünden mamul, emme suretiyle tüketilen tütünün üretimi ve satışı yasaklanacak.

    Haberler Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gıda teröristlerine karşı hamle! Torba yasaya girdi! Yapana 5 yıl hapis!
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