Ünlü Menkul Değerler'in değerlendirmesinde, euro/dolarda bant hareketinin geçerli kalmayı sürdürdüğüne işaret edilerek, "Küresel risk iştahının sık sık yön değiştiriyor olması paritede de benzer bir eğilim yaratıyor olsa da geri çekilmelerin uzun süredir olduğu gibi 1.0750'nin üzerinde karşılandığını görüyoruz" denildi ve şu konuların altı çizildi:

"Teknik açıdan bakıldığında bu durum yeni haftaya başlarken yukarı yönlü hareket alanının korunmasını sağlıyor. Ancak Euro Bölgesi başta olmak üzere ekonomik aktivitede toparlanmanın uzun süreceğine yönelik görüşün ağırlığını giderek artırması paritede euro lehine görülebilecek olası hareketlerin kalıcı olma potansiyelini azaltıyor. Bu da euro lehine güçlü bir görüş oluşturmamızı önemli ölçüde zorlaştırıyor."