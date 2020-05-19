Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.05.2020 07:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2020 07:58
    ABONE OL

    Finans tetikçilerinin k operasyonu tutmadı! da düşüş sürüyor

    Geçtiğimiz günlerde Londralı finans tetikçileri tarafından başlatılan k operasyon tutmadı. Türkiye saldırılara karşı kararlı duruşunu gösterirken; 7,25 TL'nin üzerine çıkan yeniden 6,90 TL'nin altında işlem görmeye başladı. BIST 100 endeksi ise 100 bin barajını aştı.

    Dolar düşmeye devam ediyor!

    Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.85, BIST Mali Endeks yüzde 1.40 ve BIST Hizmetler Endeksi yüzde 4.66 artıdaydı.

    Dövizlerde geçen hafta başlayan gerileme yeni haftada da sürüyor. Dolar yeni haftaya 6.90 liranın altında başlarken, euro 7.40 liranın, sterlin de 8.30 liranın altını gördü.

    Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
    - dolar en düşük 6.8321 lira ve en yüksek 6.8998 lirayı gördükten sonra, 6.88 – 6.89 lira aralığında,
    - euro en düşük 7.3942 lira ve en yüksek 7.4834 lirayı gördükten sonra, 7.47 – 7.48 lira aralığında,
    - sterlin en düşük 8.2718 lira ve en yüksek 8.4030 lirayı gördükten sonra 8.39 – 8.40 lira aralığında hareket ediyor.

    Ünlü Menkul Değerler'in değerlendirmesinde, euro/dolarda bant hareketinin geçerli kalmayı sürdürdüğüne işaret edilerek, "Küresel risk iştahının sık sık yön değiştiriyor olması paritede de benzer bir eğilim yaratıyor olsa da geri çekilmelerin uzun süredir olduğu gibi 1.0750'nin üzerinde karşılandığını görüyoruz" denildi ve şu konuların altı çizildi:

    "Teknik açıdan bakıldığında bu durum yeni haftaya başlarken yukarı yönlü hareket alanının korunmasını sağlıyor. Ancak Euro Bölgesi başta olmak üzere ekonomik aktivitede toparlanmanın uzun süreceğine yönelik görüşün ağırlığını giderek artırması paritede euro lehine görülebilecek olası hareketlerin kalıcı olma potansiyelini azaltıyor. Bu da euro lehine güçlü bir görüş oluşturmamızı önemli ölçüde zorlaştırıyor."

    Dolar/liranın yeni haftaya 6.90'ın altında başladığına işaret ediler değerlendirmede, Merkez Bankası'nın Mayıs ayı Para Politikası Kurulu toplantısının Perşembe günü yapılacağı anımsatıldı ve "Liranın özellikle küresel risk iştahının daraldığı dönemlerde reel faiz desteğinden yoksun olmasının etkilerini belirgin şekilde hissettiğini düşünürsek olası bir faiz indiriminin boyutu da kurun performansında belirleyici konu başlıklarından biri olacaktır" denildi.

    Hazine'nin Mayıs ayı borçlanma programını bu hafta tamamlayacağı da belirtilen değerlendirmede, "Mayıs ayında 19.6 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 40 milyar liralık iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine bu kapsamda düzenlediği ihaleler ve kira sertifikası ihraçları ile ay içinde toplam 37.8 milyar lira borçlanmıştı. Cuma günü düzenlenecek olan 6 ay vadeli Hazine bonosu ihracı ile Mayıs ayı programı tamamlanmış olacak. Kesin olmayan programa göre Hazine Haziran ayında ise 12.3 milyar liralık iç borç servisine karşılık toplam 22 milyar liralık iç borçlanma yapmayı planlıyor" denildi.
    Haberler Ekonomi Finans tetikçilerinin ekonomik operasyonu tutmadı! Dolarda düşüş sürüyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri