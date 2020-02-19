Gıdada tağşiş ve taklidin önlenmesi için topyekün seferberlik

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada tağşiş ve taklidin önlenmesi için başlattığı çalışma büyük yankı uyandırdı. 81 ilde eş zamanlı 6 gün sürecek olan ürün bazlı gıda denetimi seferberliğinde sahtekarlara göz açtırılmaması hedeflenirken; sektör temsilcilerinden destek geldi.
CEZADA BÜYÜKLÜK KRİTERİ
● Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel: Bakanlık bu denetimleri sırasında öncelikli olarak kayıt dışını kayıt altına almalı.
● Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ: Ürüne tek tırnaklı hayvan karışımı olduğunda bunun affı olmaz. Zincir firmaya kesilen ceza o firmanın 1 saatlik cirosuna denk gelirken, esnafın 1 ayına denk gelir.
● Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Denetimler sık sık gerçekleştirilmeli, insan sağlığını tehdit edene yaptırım olmalı.
● Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdülsamed Boyu: Denetim önemli. Yapılan ifşalar da uyarı vazifesini görüyor.
HİLECİYE GEÇİT YOK
Tarım Bakanlığı'nın gıdada denetim seferberliğine sektör temsilcilerinden destek geldi
GRAMAJ MAĞDURU OLMAYIN
Bilinçli Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Ömer Keser, satıcı firmaların, özellikle sirkülasyonu çok fazla olan firmaların, birtakım ambalaj çeşitlerindeki gramajlarının fazla olduğunu belirterek, "Darası alınmadan yani tartı sıfırlamadan üzerine koyarak işlem yapılıyor. Ürün, istenilen yerine, 17- 18 gram eksik olarak tüketiciye veriliyor" dedi. Keser, Tüketicilerin böyle bir durumla karşılaştıklarında bulundukları ilçe belediyelerine ihbarda bulunmaları gerektiğini söyledi.
Barış ŞİMŞEK
CEZADA BÜYÜKLÜK KRİTERİ
● Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel: Bakanlık bu denetimleri sırasında öncelikli olarak kayıt dışını kayıt altına almalı.
● Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ: Ürüne tek tırnaklı hayvan karışımı olduğunda bunun affı olmaz. Zincir firmaya kesilen ceza o firmanın 1 saatlik cirosuna denk gelirken, esnafın 1 ayına denk gelir.
● Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: Denetimler sık sık gerçekleştirilmeli, insan sağlığını tehdit edene yaptırım olmalı.
● Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdülsamed Boyu: Denetim önemli. Yapılan ifşalar da uyarı vazifesini görüyor.
HİLECİYE GEÇİT YOK
Tarım Bakanlığı'nın gıdada denetim seferberliğine sektör temsilcilerinden destek geldi
GRAMAJ MAĞDURU OLMAYIN
Bilinçli Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Ömer Keser, satıcı firmaların, özellikle sirkülasyonu çok fazla olan firmaların, birtakım ambalaj çeşitlerindeki gramajlarının fazla olduğunu belirterek, "Darası alınmadan yani tartı sıfırlamadan üzerine koyarak işlem yapılıyor. Ürün, istenilen yerine, 17- 18 gram eksik olarak tüketiciye veriliyor" dedi. Keser, Tüketicilerin böyle bir durumla karşılaştıklarında bulundukları ilçe belediyelerine ihbarda bulunmaları gerektiğini söyledi.
Barış ŞİMŞEK
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