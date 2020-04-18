Hileli taklit ürünler listesi – Tarım Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan ürünler! (Et, süt, yağ, baharat)
Hileli taklit ürünler listesi açıklandı. Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 45 firmaya ait 55 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Taklit ürünler arasında et, süt, bitkisel yağ, baharat, enerji içecekleri gibi ürünler bulunuyor. Vatandaşlar da hileli ürünler listesini merak ediyor. İşte, Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan yeni hileli taklit ürünler listesi!
Hileli taklit ürünler listesi Tarım Bakanlığı tarafından duyuruldu. Taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen 45 firmaya ait 55 ürün belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak gıda denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler sırasında hileli taklit ürünler kullandığı tespit edilen firmalar kamuoyuna açıklanıyor. Peki, Tarım Bakanlığı hileli taklit ürünler listesinde hangi ürünler var? Et ürünler, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, baharat, enerji içecekleri gibi ürünlerde hile tespit edildi.
Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır."