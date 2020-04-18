Hileli taklit ürünler listesi – Tarım Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan ürünler! (Et, süt, yağ, baharat)

Hileli taklit ürünler listesi Tarım Bakanlığı tarafından duyuruldu. Taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen 45 firmaya ait 55 ürün belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak gıda denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler sırasında hileli taklit ürünler kullandığı tespit edilen firmalar kamuoyuna açıklanıyor. Peki, Tarım Bakanlığı hileli taklit ürünler listesinde hangi ürünler var? Et ürünler, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, baharat, enerji içecekleri gibi ürünlerde hile tespit edildi.