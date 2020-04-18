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Hileli taklit ürünler listesi – Tarım Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan ürünler! (Et, süt, yağ, baharat)

Hileli taklit ürünler listesi açıklandı. Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi duyuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen 45 firmaya ait 55 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Taklit ürünler arasında et, süt, bitkisel yağ, baharat, enerji içecekleri gibi ürünler bulunuyor. Vatandaşlar da hileli ürünler listesini merak ediyor. İşte, Tarım Bakanlığı tarafından açıklanan yeni hileli taklit ürünler listesi!

18.04.2020 11:53 - Son Güncelleme: 18.04.2020 11:54
Hileli taklit ürünler listesi – Tarım Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan ürünler! Et, süt, yağ, baharat

Hileli taklit ürünler listesi Tarım Bakanlığı tarafından duyuruldu. Taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen 45 firmaya ait 55 ürün belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı düzenli olarak gıda denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimler sırasında hileli taklit ürünler kullandığı tespit edilen firmalar kamuoyuna açıklanıyor. Peki, Tarım Bakanlığı hileli taklit ürünler listesinde hangi ürünler var? Et ürünler, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, baharat, enerji içecekleri gibi ürünlerde hile tespit edildi.

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Hileli taklit ürünler listesi – Tarım Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan ürünler! Et, süt, yağ, baharat

TARIM BAKANLIĞI HİLELİ TAKLİT ÜRÜNLER LİSTESİ!

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Hileli taklit ürünler listesi – Tarım Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan ürünler! Et, süt, yağ, baharat

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır."

Hileli taklit ürünler listesi – Tarım Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan ürünler! Et, süt, yağ, baharat

Duyuruda, gıda konusunda kamu otoritesi olan Bakanlığın, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullanarak gıda güvenilirliğinin sağlanmasına ve tüketicinin korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız ve büyük titizlikle sürdürdüğü vurgulandı.

Hileli taklit ürünler listesi – Tarım Bakanlığı taklit veya tağşiş yapılan ürünler! Et, süt, yağ, baharat

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 45 firmaya ait 55 parti ürünün listesi, duyuruda yer aldı. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun gerçekleştirildiği 2012'den bu yana bin 509 firmaya ait 3 bin 356 parti ürün, tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu.

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