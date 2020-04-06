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Sahte gıdalar nasıl anlaşılır? Bu gıda hileleri şeytanın bile aklına gelmez...

Kar elde etmek amacıyla piyasaya sürülen sahte besinler insanların sağlığıyla oynuyor. Dışarıdan satın aldığımız, sipariş ettiğimiz ya da yerine giderek yediğimiz, içtiğimiz gıdalar sandığımız gibi olmayabiliyor, sağlığımızı direkt etkiliyor. Bu yüzden hepimizin bilinçli tüketici olup, besin alışverişlerinde bazı püf noktalara dikkat etmemiz gerek. Peki sahte besinleri anlamak için neler yapmalıyız? Sahte gıdalar nasıl anlaşılır? İşte sağlığınızı koruyacak o detaylar.

06.04.2020 12:22 - Son Güncelleme: 06.04.2020 12:22
Sahte gıdalar nasıl anlaşılır? Bu gıda hileleri şeytanın bile aklına gelmez...

YEŞİL BEZELYE

Yeşil bezelye göründüğü kadar basit değildir ve genellikle sahtedir. Sahte bezelye, soya fasulyesi, kar bezelye, renklendiriciler ve sodyum metabisülfit kombinasyonudur. Sodyum metabisülfit, birçok ülkede kanser ve 'metabolizma' sorunlarının gelişmesi riskinin yüksek olması nedeniyle yasaktır.

SAHTE BEZELYE SATIN ALMAKTAN NASIL KAÇINILIR?

Bildiğiniz üreticilerden yeşil bezelye alın. Renk gerçek olamayacak kadar yeşilse, üründe bir miktar renklendirici olduğu anlamına gelir.

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Sahte gıdalar nasıl anlaşılır? Bu gıda hileleri şeytanın bile aklına gelmez...

YUMURTA

Çin Sağlık Bakanlığı'na göre, sahte yumurtalar benzoik asit, sodyum aljinat ve daha birçok zararlı bileşen içerir. Bu nedenle, bir yumurtanın hemen hemen her kısmı sahte olabilir. Bu sorun çoğunlukla Asya ülkelerinde bulunsa da, yumurta alırken dikkatli olmalısınız.

SAHTE YUMURTA SATIN ALMAKTAN NASIL KAÇINILIR?

Sahte yumurtaların çok sert kabukları vardır. Genellikle gerçek olanlardan çok daha büyüktürler. Eğer kabuk iyi görünüyorsa, yumurta sarısına dikkat edin. Çok sarıysa, yumurta sahte olabilir.

Sahte gıdalar nasıl anlaşılır? Bu gıda hileleri şeytanın bile aklına gelmez...

ELMA

Şaşırtıcı bir şekilde, elmalar bile sahte olabilir. Gerçek olamayacak kadar iyi görünmelerini sağlayan kimyasallarla yetiştirilirler. Ayrıca raf ömrünü uzatmak için mumlanır, bu yüzden onları yemek sağlığınıza zararlıdır.

SAHTE ELMA SATIN ALMAKTAN NASIL KAÇINILIR?

Çok parlak, çok yeşil ve çok yuvarlak görünen elmalar büyük olasılıkla sahtedir.

Sahte gıdalar nasıl anlaşılır? Bu gıda hileleri şeytanın bile aklına gelmez...

HAMBURGER ETİ

Hamburger eti artık sadece kıyılmış etten ibaret değil. 2016 yılında Impossible Foods şirketi nişasta, genetiği değiştirilmiş maya ve dokulu buğdaydan yapılmış bir et ortaya çıkardı. Bundan daha fazlası, burger eti genellikle soya ve diğer fasulyelerden yapılır ve gerçek etlerden çok daha iyi tadı vardır.

SAHTE ET SATIN ALMAKTAN NASIL KAÇINILIR?

Cevap açık: burgerinizi kendiniz yapın ve fast-food yemekten kaçının.

Sahte gıdalar nasıl anlaşılır? Bu gıda hileleri şeytanın bile aklına gelmez...

KREM ŞANTİ

Bazı üreticiler o kadar yeteneklidir ki, krema yapmak için kremaya ihtiyaç duymazlar. Evet süt içerir fakat sahte krem şantinin süt miktarı da oldukça azdır.

SAHTE KREM ŞANTİ SATIN ALMAKTAN NASIL KAÇINILIR?

İçindekiler bitkisel yağ ve şeker içermemelidir.

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