Sahte gıdalar nasıl anlaşılır? Bu gıda hileleri şeytanın bile aklına gelmez...

YEŞİL BEZELYE

Yeşil bezelye göründüğü kadar basit değildir ve genellikle sahtedir. Sahte bezelye, soya fasulyesi, kar bezelye, renklendiriciler ve sodyum metabisülfit kombinasyonudur. Sodyum metabisülfit, birçok ülkede kanser ve 'metabolizma' sorunlarının gelişmesi riskinin yüksek olması nedeniyle yasaktır.

SAHTE BEZELYE SATIN ALMAKTAN NASIL KAÇINILIR?

Bildiğiniz üreticilerden yeşil bezelye alın. Renk gerçek olamayacak kadar yeşilse, üründe bir miktar renklendirici olduğu anlamına gelir.