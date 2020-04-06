Sahte gıdalar nasıl anlaşılır? Bu gıda hileleri şeytanın bile aklına gelmez...
Kar elde etmek amacıyla piyasaya sürülen sahte besinler insanların sağlığıyla oynuyor. Dışarıdan satın aldığımız, sipariş ettiğimiz ya da yerine giderek yediğimiz, içtiğimiz gıdalar sandığımız gibi olmayabiliyor, sağlığımızı direkt etkiliyor. Bu yüzden hepimizin bilinçli tüketici olup, besin alışverişlerinde bazı püf noktalara dikkat etmemiz gerek. Peki sahte besinleri anlamak için neler yapmalıyız? Sahte gıdalar nasıl anlaşılır? İşte sağlığınızı koruyacak o detaylar.
YEŞİL BEZELYE
Yeşil bezelye göründüğü kadar basit değildir ve genellikle sahtedir. Sahte bezelye, soya fasulyesi, kar bezelye, renklendiriciler ve sodyum metabisülfit kombinasyonudur. Sodyum metabisülfit, birçok ülkede kanser ve 'metabolizma' sorunlarının gelişmesi riskinin yüksek olması nedeniyle yasaktır.
SAHTE BEZELYE SATIN ALMAKTAN NASIL KAÇINILIR?
Bildiğiniz üreticilerden yeşil bezelye alın. Renk gerçek olamayacak kadar yeşilse, üründe bir miktar renklendirici olduğu anlamına gelir.
YUMURTA
Çin Sağlık Bakanlığı'na göre, sahte yumurtalar benzoik asit, sodyum aljinat ve daha birçok zararlı bileşen içerir. Bu nedenle, bir yumurtanın hemen hemen her kısmı sahte olabilir. Bu sorun çoğunlukla Asya ülkelerinde bulunsa da, yumurta alırken dikkatli olmalısınız.
SAHTE YUMURTA SATIN ALMAKTAN NASIL KAÇINILIR?
Sahte yumurtaların çok sert kabukları vardır. Genellikle gerçek olanlardan çok daha büyüktürler. Eğer kabuk iyi görünüyorsa, yumurta sarısına dikkat edin. Çok sarıysa, yumurta sahte olabilir.
ELMA
Şaşırtıcı bir şekilde, elmalar bile sahte olabilir. Gerçek olamayacak kadar iyi görünmelerini sağlayan kimyasallarla yetiştirilirler. Ayrıca raf ömrünü uzatmak için mumlanır, bu yüzden onları yemek sağlığınıza zararlıdır.
SAHTE ELMA SATIN ALMAKTAN NASIL KAÇINILIR?
Çok parlak, çok yeşil ve çok yuvarlak görünen elmalar büyük olasılıkla sahtedir.
HAMBURGER ETİ
Hamburger eti artık sadece kıyılmış etten ibaret değil. 2016 yılında Impossible Foods şirketi nişasta, genetiği değiştirilmiş maya ve dokulu buğdaydan yapılmış bir et ortaya çıkardı. Bundan daha fazlası, burger eti genellikle soya ve diğer fasulyelerden yapılır ve gerçek etlerden çok daha iyi tadı vardır.
SAHTE ET SATIN ALMAKTAN NASIL KAÇINILIR?
Cevap açık: burgerinizi kendiniz yapın ve fast-food yemekten kaçının.