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    • Ekonomi
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    • 19.05.2020 09:25
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    ile " kotası zirvesi" yarın! Bakan Pekcan da katılacak

    Son dakika haberi... - Karma Ekonomik Komisyonu Eşbaşkanı ve Rusya Enerji Alexander Novak ile yarın bir araya gelecek olan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iki ülke arasında yerel paralarla ticareti gündeme getirecek. Pekcan’ın bir diğer gündemi ise Rusya’nın Türk ine uyguladığı ve dolmasına az kalan kotanın bir kez daha artırılması ya da tümden kaldırılması olacak. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar masaya yatırılacak.

    Türkiye için kritik gün
    Pekcan'ın Novak ile görüşmesinin gündemini iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin pandemi sürecinde ve pandemi sonrasındaki dönemde güçlendirilmesi oluşturacak. İki ülke arasındaki ticarette yerel paraların kullanımının hacim itibarıyla yüzde 2'nin altında kaldığına dikkat çekilecek olan görüşmede, finans sektöründe iki ülke arasındaki imkanların seviyesi dikkate alındığında, yerel paralarla ticaretin çok daha yüksek rakamlara ulaşmasının önemi vurgulanacak. Görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin dengeli hale getirilmesi için yapılacak çalışmalar masaya yatırılacak.



    'TAMAMEN KALKSIN'
    Milliyet'in haberine göre tarım ürünleri ticareti ve enerji alanındaki işbirliği gibi konuların da değerlendirileceği toplantıda, Pekcan'ın ındaki kotanın artırılması ya da tamamen kaldırılması talebini iletmesi bekleniyor. Pekcan'ın ulaştırma alanına da değinerek, karayolu taşımalarında geçiş belgesi kotalarının artırılması ve denizyoluyla gerçekleştirilen ticarette yaşanan sorunları da dile getirmesi bekleniyor.

    'nın 'den domates ihracatına uyguladığı 150 bin tonluk kotanın dolması üzerine 50 bin ton daha eklenerek 200 bin tona çıkartılan kotada, domates ihracatı 190 bin tona ulaştı. Rusya'yla uçak krizinden sonra uygulanmaya başlanan kotada bir kez daha sınıra yaklaşılmasıyla, domateslerin çürümesi ihtimali gündeme geldi.

    Haberler Ekonomi Rusya ile "domates kotası zirvesi" yarın! Bakan Pekcan da katılacak
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