Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.
Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle enflasyon verileri merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.
EN ÇOK 6 BİN 294 TL
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 0.76, Haziran için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.41 olacak.
TAKVİM, buna göre yeni maaşları hesapladı. SSK ve Bağ- Kur'luların gelirlerde 265,87 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 294 lira 59 kuruşa çıkacak.