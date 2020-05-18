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    • Ekonomi
    • 18.05.2020 Gazete
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    Emekliye 265 TL | 2020 Temmuz zammıyla emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en güncel maaş listesi

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz mı ekonomistlerin tahminine göre yüzde 4.41 olacak. Maaşlarda 265 liraya varan artış yaşanacak. Peki, yeni zamnlarla 2020 güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte 2020 Temmuz zammıyla birlikte güncel emekli maaşı listesi.



    Bu     yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.



    Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle enflasyon verileri merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.



    EN ÇOK 6 BİN 294 TL
    Merkez Bankası    'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 0.76, Haziran için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.41 olacak.



    TAKVİM, buna göre yeni maaşları hesapladı. SSK ve Bağ- Kur'luların gelirlerde 265,87 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 294 lira 59 kuruşa çıkacak.



















    Haberler Ekonomi Emekliye 265 TL zam | 2020 Temmuz zammıyla emekli maaşı ne kadar olacak? İşte en güncel maaş listesi
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