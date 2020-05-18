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Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs için yüzde 0.76, Haziran için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre, ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.41 olacak.

