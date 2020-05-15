Başkan Erdoğan'ın zam müjdesi 650 bin emekliyi sevindirmişti. Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlandı. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı yükseldi. Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplandı. En düşük ölüm aylığı tutarı; aylık oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıktı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar.