Gençlere iş kapısı açılıyor: 372 bin yazılımcı yetişiyor

tarafından duyurulanvetarafından yürütülenbüyük ilgigördü. Bugüne kadar 451 binbaşvurunun gerçekleştiği projede,BTK Akademi'ye kayıtlı 372 binkişinin online eğitimi sürüyor.ücretsiz verileneğitimi almak isteyenler, e-Devletüzerinden giriş sağlayabiliyor.Portaldakieğitimin44 bin 83 dakikası bilgi teknolojilerialanında olan 19 eğitimdenoluşuyor. Giriş seviye eğitimlerinde,asgari lise mezunu olan, bilgiteknolojileri alanına yatkın kişilerhedefleniyor. İleri seviye eğitimlerise sektörde çalışan ve kendini ilgilikonuda yetiştirmek isteyenlereyönelik hazırlandı. Portalda,ikonu da var. Burada yer alanhttps://www.1milyonistihdam.hmb.gov.tr/ adresindeki özgeçmişleridolduranların BTK Akademi'dealdığı eğitimler ve başarı puanlarıgörüntülenecek. Şirketler, buradankendilerine uygun adaylarıbulabilecek. 2023'e kadar bualanda 1 milyon yeni istihdamamaçlanıyor.