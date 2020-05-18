Gençlere iş kapısı açılıyor: 372 bin yazılımcı yetişiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen '1 Milyon Yazılımcı Projesi' büyük ilgi gördü. Bugüne kadar 451 bin başvurunun gerçekleştiği projede, BTK Akademi'ye kayıtlı 372 bin kişinin online eğitimi sürüyor. BTK Akademi Online Eğitim Portalı'ndan ücretsiz verilen eğitimi almak isteyenler, e-Devlet üzerinden giriş sağlayabiliyor. Portaldaki 49 bin dakika eğitimin 44 bin 83 dakikası bilgi teknolojileri alanında olan 19 eğitimden oluşuyor. Giriş seviye eğitimlerinde, asgari lise mezunu olan, bilgi teknolojileri alanına yatkın kişiler hedefleniyor. İleri seviye eğitimler ise sektörde çalışan ve kendini ilgili konuda yetiştirmek isteyenlere yönelik hazırlandı. Portalda, CV bank ikonu da var. Burada yer alan https://www.1milyonistihdam.hmb. gov.tr/ adresindeki özgeçmişleri dolduranların BTK Akademi'de aldığı eğitimler ve başarı puanları görüntülenecek. Şirketler, buradan kendilerine uygun adayları bulabilecek. 2023'e kadar bu alanda 1 milyon yeni istihdam amaçlanıyor.