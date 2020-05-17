Memurlar zamlı aile yardımı alırken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Emekliye aile yardımı konusunun KPDK gündemine taşınması bekleniyor. Peki talep hayata geçerse 2 çocuğu olan emekli ne kadar ek gelir elde edecek? Covid-19 salgını, emekli maaşının yeterli olmadığı aileleri oldukça etkiledi ve ek ödeme haberleri için beklemeye başladılar. İşte beklenen adım geldi ve emeklilerin biraz da olsun içine su serpildi. TÜED Başkanı Kazım Ergün, emekli olduktan sonra maaşlara ek aile yardımının yapılmasının durdurulmasını kritik bir kayıp olarak nitelendiriyor. Eğer istenilen karara varılırsa, 2 çocuklu emeklilere 405 TL daha fazla maaş ödenecek. Milyonlarca emekli, memurlara ve işçilere ödenen eş ile çocuk ek aile ödemesini kendilerine de aynı şekilde ödenmesini talep ediyor.
KARARA VARILIRSA 405 TL EK ÖDEME ALINACAK
Milyonlarca insan emekli maaşı alırken, böyle bir talebin hayata geçmesi ile 6 yaş üstü 2 çocuklu emekliler, 405 TL ek ödeme alacak. Büyük bir meblağ olmasa da özellikle bu süreçte oldukça yardımcı olacaktır.
TÜED VE KONFEDERASYON TALEPLERİNİ İLETTİ
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, emekli olduktan sonra ek aile ödemesinden yararlanılmamasının oldukça büyük bir gelir kaybı olarak nitelendiriyor ve memur konfederasyonları da memurlar emekli olunca ek aile ödemesi alabilsin isteğinin Kamu Personeli Danışma Kurulu'nca kendi lehlerinde sonuca varmasını umuyor.
EMEKLİ MAAŞI ALANLARA AİLE YARDIMI SÜRDÜRÜLMESİ BEKLENİYOR
Son olarak milyonlarca emekli maaşı alan vatandaş memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının kendilerine de ödenmesini bekliyor.
AİLE YARDIMI NEDİR?
Evli olan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.
AİLE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?
Aile Yardımı Ödenenler:
1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,
2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,
3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,
4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.
Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yaklaşan Temmuz ayı, milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.
Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken; zam oranına ilişkin ipucu, Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinden geldi.
FARK GÖRÜNDÜ
Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.41 olarak gerçekleşecek.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e yükselecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak.
Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.