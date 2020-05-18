Brent petrol kritik eşiğin üzerinde

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 9-15 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 34 adet azalarak 258'e geriledi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 9 hafta üst üste düşüş gösterirken, bu süre içinde toplam 425 adet azalmış oldu.

Küresel piyasalarda, pandemiye ilişkin gelişmeler, ABD-Çin ilişkilerinin seyri ve küresel arz-talep gelişmeleri izlenecek.

Brent petrolde teknik olarak 33,40 ile 35,60 dolar aralığının direnç, 31,80 ile 30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.