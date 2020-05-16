İyi günler, kolay gelsin.1979 doğumluyum, ilk işe giriş kaydım 02. 10.1995 lise son sınıf öğrencisiyken devlet bankasında yaptığım staj ile yapıldı. 8 ay boyunca staj yaptım fakat giriş numarasının dışında hiç gün ödemesi yapılmamış. Onun haricinde ilk uzun gün girişi 2003 yılında başlıyor. Şu an için 5800 günüm var, e-devletten 'ne zaman emekli olurum' diye sorduğumda 7000 gün 60 yaş olarak görünüyor. Oysa ilk işe girişim 1995 staj girişi olmasına rağmen gün olmadığı için 2003'e atıyor. 41 yaşında emekli olacakken daha 20 yıl yani 60 yaşını beklemem gerektiği söyleniyor. Daha erken emekli olma durumum var mı acaba? Beni aydınlatırsanız sevinirim.

CEVAP: Merhaba, 4/a sigortalığı uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta kolları primi olmak üzere iki temel sigorta kolundan oluşmaktadır. Uzun vadeli sigorta kolları normal işçiler için bildirilen sigorta koludur. Bu sigorta kolunda kesilen primler doğrultusunda emekli olabilir, işsizlik fonundan faydalanabilir ve hastanelerden provizyon alabilirsiniz. Kısa vadeli sigorta priminde ise emekli olamazsınız, işsizlik fonundan faydalanamazsınız sadece hastanelerden provizyon alabilirsiniz. Çırak ve stajyerlere sadece kısa vadeli sigorta primi bildirimi yapılmaktadır. Bu kişilere ödenen primler yıl içerisinde belirlenen asgari ücretin %50'si üzerinden hesaplanmaktadır. Sigorta numarası alınması ve o numara üzerinden devam ediyor olmanız da birden farklı sicil numarası üzerinden işlem görmemeniz içindir. Staj sigortalılarının ne yazık ki bu yönde bir mağduriyeti mevcut ve bu mağduriyet kanunen düzenleme yapılmadan giderilemez. Her yıl bu konuyla ilgili onlarca kanun teklifi Meclis gündemine getirilir ancak oy çokluğu ile kabul edilmez, gündeme alınmaz.