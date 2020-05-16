Hizmet akdine bağlı olarak sigortalı çalışanların SSK kapsamında 2008 yılından öncesindeki hem kendi hem de işveren tarafından ödenen primleri geri alınabilir.

Kendi hesabına ve adına bağımsız olarak çalışan BAĞ-KUR'lular ise tarihe bakılmaksızın ödedikleri tüm primleri geri alabilir.

Kişilere prim ödemesi dışında emeklilikte geçerli olan bütün şartları yerine getirmeleri halinde; eksik prim günlerinin ödenebilmesi için hizmet borçlanması hakkı verilmiştir. Ancak kişilerin hizmet borçlanması hakkını kullanarak geriye dönük olarak prim ödemesine rağmen emekli olmaması da söz konusu olur. Bu durumda toplu ödeme talebinde hizmet borçlanması için yapılan ödeme iade edilmez. Son olarak Genel Sağlık Sigortası primlerinin kişilere geri ödenmesi mümkün değildir.