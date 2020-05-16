Devlet salgına karşı vatandaşı korumaya aldı. Milyarlar harcadı. Bazı bankalar ise kulaklarını tıkadı. Fakat TAKVİM buna göz yummadı. Şikayetleri yazdı. Maskelerini çıkardı. Ve o bankalara ceza yağdı...
BANKA ÇİLESİNE CEZA YAĞDI
Coronavirüs sürecinde vatandaşa zorluk çıkaran bankalar için karar çıktı. TAKVİM'in de gündeme taşıdığı şikayetleri inceleyen BDDK, 15 bankaya 19.6 milyon lira ceza kesti...
Vatandaşları Coronavirüs sürecinde rahatlatmak için pek çok önemli adım atılırken; bu dönemde müşterisine destek olmak yerine zorluk çıkaran özel bankalar hakkında şikayet yağdı. TAKVİM de vatandaşın sesi olarak bu şikayetleri günlerce sayfalarına taşıdı. Ve o bankalara ceza yağdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 15 bankaya toplam 19.6 milyon lira ceza uygulanmasına karar verdi.
İNCELEMEYE DEVAM
Müşteri şikayetlerinin incelendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Şikayete konu bankalar hakkında denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 14 Mayıs tarihli ve 9021 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 148'inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin lira ceza uygulanmasına karar verilmiştir. Şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri devam etmektedir."
TAKVİM TAKİPÇİSİ OLDU
Özel bankaların vatandaşlara yaptığı haksız uygulamaları sayfalarına taşıyan TAKVİM, açtığı hatlara gelen şikayetleri de günlerce yayımladı. Vatandaşlar özel bankaların yaptığı şu uygulamaları özellikle dile getirmişti:
✔ Kredi kullanmayı engellediler.
✔ Mevcut kredileri söz verdikleri halde ertelemediler.
✔ Kredi ertelemede ekstra temerrüt faizi ve ücretler çıkarttılar.
✔ Yaşı yüksek müşterilere hayat sigortası yapıp, fahiş paralar aldılar.
✔ Emeklilerin ikramiye ve maaşlarına el koydular.
✔ Emekli promosyonlarını söz verdikleri halde ödemediler.
✔ Yıllardır müşterisi olan esnafa kredi vermemek için 'memur' kefil istediler.
✔ Mevcut kredilerin ödemelerini erken çağırdılar.
ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da daha önce özel bankalarla ilgili uyarıda bulunarak, "Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz" ifadesini kullanmıştı.
'YAKINDAN İZLİYORUZ'
Firmaların nakit talebinin hızla karşılanması, 'kredi geri çağırma, limiti kullan-dırmama, fiyat artırma, makul oranla yapılandırma yapmama' gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönünde bankalara talimat verdiklerini hatırlatan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Uygulamasını yakından izliyoruz" demişti.
İŞTE O MADDE:
"İlgili maddelerine göre, kurul ve kurum tarafından bu kanuna dayanılarak alınan kararlara ve verilen talimatlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde 50 bin Türk Lirası'ndan 500 bin Türk Lirası'na kadar idari para cezası uygulanır. Kurul, yaptırım kararı verilinceye kadar aykırılığın birden fazla işlenmiş olmasını veya idari para cezasının uygulanmasından itibaren 2 yıl içerisinde aynı aykırılığın tekrarlanmasını dikkate alarak bu fıkrada yer alan tutarları 2 katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir."