



'YAKINDAN İZLİYORUZ'

Firmaların nakit talebinin hızla karşılanması, 'kredi geri çağırma, limiti kullan-dırmama, fiyat artırma, makul oranla yapılandırma yapmama' gibi uygulamalardan özenle kaçınılması yönünde bankalara talimat verdiklerini hatırlatan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Uygulamasını yakından izliyoruz" demişti.



İŞTE O MADDE:

"İlgili maddelerine göre, kurul ve kurum tarafından bu kanuna dayanılarak alınan kararlara ve verilen talimatlara, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan diğer düzenlemelere uyulmaması halinde 50 bin Türk Lirası'ndan 500 bin Türk Lirası'na kadar idari para cezası uygulanır. Kurul, yaptırım kararı verilinceye kadar aykırılığın birden fazla işlenmiş olmasını veya idari para cezasının uygulanmasından itibaren 2 yıl içerisinde aynı aykırılığın tekrarlanmasını dikkate alarak bu fıkrada yer alan tutarları 2 katına kadar artırarak uygulamaya yetkilidir."