



VAZGEÇEMİYORUM: Bankaya kredi erteleme için başvurdum. Faiz alınacağını söylediler. Ne kadar olacağı ile ilgili ise Merkez Bankası faiz oranlarına uygun olacağı yönünde bilgi verdiler. Ben de kabul ettim. Sonra bir baktım ki hem yüksek faiz hem sigorta masrafı çıkmış. Şimdi vazgeçmek için bankayı arıyorum, bir türlü vazgeçemiyorum. Ödeme tarihi de geldi.