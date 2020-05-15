Son 8 yılın zirvesini görmüştü! Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? İniş-çıkış trendi...

Altın fiyatlarında özellikle son dönemlerde inişli çıkışlı bir grafik görülüyor. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, pandemi sonrasında altın fiyatlarında düzeltme yaşanabileceğini belirterek, "Çeyrek altın, 600- 580 TL ve altı, gram altın da yeniden 370-350 TL seviyelerine inerek bir düzeltme hareketi yapabilir." dedi. Kuyumcuların Ramazan Bayramı sonrasını beklediğini anımsatan Atayık, dünyanın ilk AVM'si kabul edilen ve ticaretin değişmez adresi olan Kapalıçarşı'nın 1 Haziran'da açılacağını söyledi.

600-580 TL VE 370-350 TL...

Atayık şöyle konuştu:

"Bu senaryoda geri çekilişlerde kısa dönemde ons altının, 1,700 dolar, 1,650 ve altını görmesi de olası. Bu durumda, çeyrek altın, 600-580 TL ve altı, gram altın da yeniden 370-350 TL seviyelerine inerek bir düzeltme hareketi yapabilir. Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek.

Her zor süreç ve kriz dönemlerinde olduğu gibi bu salgın döneminde de altının dünya ekonomileri ve yatırımcılar için önemi bir kez daha ortaya çıktı. Güvenli liman rolü daha da pekişti. Bu nedenle vatandaşlarımız ve yatırımcılarımıza altın takı, mücevher almaya devam etmeleri çağrısını yineliyoruz. Altın, sizi hiçbir zaman üzmez ve yolda bırakmaz."