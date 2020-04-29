



Bankalarla ilgili çok sayıda şikayet bana ulaşıyor. Öyle şikayetler var ki 'pes' dedirten cinsten. Özellikle yaşlı ve emekli okurlarımıza yapılan davranışlar kabul edilebilir değil. Bugün biraz emekli okurlarımızın sorunlarını aktarmak istiyorum. Özellikle yaşı 65'in üzerindeki banka müşterileri ve emekliler ne krediye ulaşabiliyor ne de bankacılık hizmetlerine... İşte bazı şikayetler: