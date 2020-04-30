Bazı özel bankalar kredi ertelemesi yapacaklarını duyurmalarına rağmen zorluk çıkartıyor. Erteleme talebini kabul ettiklerinden ise masraf ve temerrüt faizi istiyor.
Bankalarla ilgili şikayetleriniz bize ulaşmaya devam ediyor. Özellikle bazı özel bankalarda yaşadıkları zorlukları anlatan okurlarımız, kredi almak şöyle dursun, normal bankacılık hizmetlerini bile zorlukla alabildiklerinden yakınıyor. Bazı özel bankaların çağrı merkezlerine bile ulaşılamadığı belirtiliyor.
ERTELEME Mİ YENİ KREDİ Mİ: Bir özel bankadan kredi kullanmıştım. Aynı banka gazetelere açıklama yapıp kredi ertelemesi yapacağını duyurdu. Ben de gittim. Önce yapmak istemediler, sonra taksitlerime yüksek faiz uyguladılar. Üstelik yeni masraf da çıkardılar. Yani 3 ay kredi taksitim olmayacak ama sonrasında yüklü taksit ve faiz ödeyeceğim.
ÇAĞRI MERKEZİ OYALIYOR: Bir özel bankadan emekli maaşımı alıyorum. Promosyon için çağrı merkezini aradığımda ulaşmak zor oluyor. Ulaştığımda da ezberlenmiş cümlelerle 'İşleminiz yapılıyor, size döneceğiz' deyip kapatıyorlar. Hakkımız olan protokolde imzaladıkları promosyonu istiyoruz.
KREDİ ALAMADIM: Bir özel bankanın uzun süredir müşterisiyim. Daha önce de kredi kullandım ve borcumu 1-2 taksit gecikse de kapattım. Ama şimdi yeni kredi istediğimde vermiyorlar. Eski geç ödenen taksitler engel oluyor. Buna bir çare bulunamaz mı?
İKRAMİYE ÖDENMEDİ: Emekli maaşımı aldığım bankaya bayram ikramiyem yatmıştı. Kredi kartı borcuma kesmişler ikramiye ödenmedi. Şu günlerde parasız kaldık. Oysa zaten kart borcum emekli maaşımdan kesiliyordu.
Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, dün vatandaşların şikayetlerini telefon ve e-mail ile aldı.
Bankaların sözlerinin tersi uygulamalarını TAKVİM'e iletin
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