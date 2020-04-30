



KREDİ ALAMADIM: Bir özel bankanın uzun süredir müşterisiyim. Daha önce de kredi kullandım ve borcumu 1-2 taksit gecikse de kapattım. Ama şimdi yeni kredi istediğimde vermiyorlar. Eski geç ödenen taksitler engel oluyor. Buna bir çare bulunamaz mı?