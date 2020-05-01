Virüs fırsatçısı özel bankalar direnmeye devam ediyor! Özel bankalardan damla damla kredi





VE ÖZELLER SAHNEDE

Kamu bankaları, 27 Mart'tan bu yana gerek reel sektörün gerekse vatandaşın finansal olarak rahatlaması için her türlü fedekârlığı yaparken, özel bankalar bu dönemde tüm eleştirilere rağmen, likit kalmayı tercih etmişti. 27 Mart-17 Nisan arasındaki üç haftalık dönemde yerli özel bankaların TL kredi hacmi 4 milyar lira azalmıştı. Fakat dün açıklanan verilere göre yerli özel bankaların kredi hacmi 17-24 Nisan arasında 6 milyar lira artarak 530 milyara çıktı. Bu dönemde yabancı bankaların kredi hacmindeki artış ise 1 milyar lira olarak gerçekleşti. Kamu bankalarının bir haftada verdiği kredinin neredeyse sadece sekizde biri kadar kredi veren özel bankaların önümüzdeki süreçte daha fazla adım atması bekleniyor.