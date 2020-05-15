



ÜRETİM BAŞLADI, SİPARİŞ YAĞDI

Test sonuçlarının tamamlandığını, üretimin başladığını söyleyen Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Yurtdışından ciddi talep var. Müşterilerimiz hemen siparişe başladı. Brezilya ve Makedonya'dan sipariş geldi. Yıllık 60 milyon metre kapasitemiz var. İsteyen herkese kumaşı verebilecek durumdayız" dedi. Ertekin, daha önce Güney Amerika'da çıkan Zika virüsü için antibakteriyal kumaş üretimi yapan, bunu da ihraç eden Boyteks'in Çin'de vakalar görülmeye başladığı günden bu yana virüsü yok edebilecek bir kumaş üzerine çalışmalara başladığını anlattı. Ertekin, virüslerin tipleri olduğunu, ürettikleri kumaşın en güçlü virüse karşı dahi etkili olduğunu söyledi.



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