Sağlık Bakanı Fahretin Koca: Salgın kontrol altında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Toplantıda, şu bilgileri paylaştı:
10 Mart'ın üzerinden 8 hafta geçti. Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.
CORONAVIRÜS aynı anda tüm kıtaları tutan ilk salgındır. Bizi izole olmaya, kontrollü yaşamaya zorluyor.
ŞÜPHELİLERE test yapılması bulaşma hızını düşürmüştür.
ŞU anki şartlarda salgın kontrol altında...
SALGIN hastalıklar fırsat tutkunudur. Bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönebiliriz.
BİR pandemi sürecindeyiz. AVM kuyruğuna girmek, pazar kalabalığına karışmak risktir.
VİRÜS FIRSAT BEKLİYOR
Koca, "Bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağına salgının süreci karar verecek" dedi.
10 Mart'ın üzerinden 8 hafta geçti. Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.
CORONAVIRÜS aynı anda tüm kıtaları tutan ilk salgındır. Bizi izole olmaya, kontrollü yaşamaya zorluyor.
ŞÜPHELİLERE test yapılması bulaşma hızını düşürmüştür.
ŞU anki şartlarda salgın kontrol altında...
SALGIN hastalıklar fırsat tutkunudur. Bu fırsatı tanırsak bir ay öncesine dönebiliriz.
BİR pandemi sürecindeyiz. AVM kuyruğuna girmek, pazar kalabalığına karışmak risktir.
VİRÜS FIRSAT BEKLİYOR
Koca, "Bayramda uygulanacak sokağa çıkma yasağına salgının süreci karar verecek" dedi.