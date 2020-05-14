Salgının başlangıcından bu yana izlediği strateji, tedavideki yenilikçiliği ve tedbirleriyle Türkiye'nin dünyanın gündeminde olduğunu belirtten Koca, özetle şunları söyledi:

"Salgının 5'inci haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor. Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar. Dışarıya maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz. Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz. TÜİK'le 150 bin kişinin taranmasını, PCR testini yapmak istiyoruz ama eğer becerebilirsek PCR'a ilave olarak antikor testi de yapmak istiyoruz. Muhtemelen haftaya başlanmış olur. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması, Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Özellikle salgının gelecek haftaki seyrine göre gerekirse gündeme alacağız. Camilerin ibadete açılmasına ilişkin de Bilim Kurulumuzda bu anlamda bir gündem olmadı ama önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Eğer olabilme durumu olursa tedbirli, belli esasları, kuralları olma kaydıyla, o durumda da Bakanlar Kurulunda zaten gündem olmuş olur."