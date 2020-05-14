14 Mayıs corona tablosu! Ülke genelindeki vaka, ölüm ve iyileşen hastasını öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 332 test yapıldı. Bu kapsamda 1639 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Peki, koronavirüs ölüm, vaka, iyileşen sayısı kaç oldu? İşte son haberler...
14 MAYIS CORONA TABLOSU! KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA, İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
13 MAYIS CORONA TABLOSU
Son 24 saatte 58 hasta vefat etti, 2 bin 826 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 474 bin 3, toplam vaka sayısı 143 bin 114 ve toplam vefat sayısı 3 bin 952'ye ulaştı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 998, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 535, iyileşen hasta sayısı 101 bin 715 oldu.
BİLİM KURULU TOPLANTISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Salgının başlangıcından bu yana izlediği strateji, tedavideki yenilikçiliği ve tedbirleriyle Türkiye'nin dünyanın gündeminde olduğunu belirtten Koca, özetle şunları söyledi:
"Salgının 5'inci haftasından itibaren istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki şartlarda salgın kontrol altında. İyileşen hasta sayımız, toplam hasta sayımızın yüzde 70'ine ulaştı. Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı halde, hastalığın gerilemiş olması sebebiyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor. Sayıları 6 bin 239'a ulaşan filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin kişiye ulaştılar. Dışarıya maskesiz çıkmak, yarı açık şekilde maske kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz. Bayramdan sonra kontrollü olmak kaydıyla yurt dışından gelişleri olabildiğince test yaparak, bu dönemi daha sağlıklı götürme eğilimindeyiz. TÜİK'le 150 bin kişinin taranmasını, PCR testini yapmak istiyoruz ama eğer becerebilirsek PCR'a ilave olarak antikor testi de yapmak istiyoruz. Muhtemelen haftaya başlanmış olur. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması, Bilim Kurulu'nun gündemine gelmedi. Özellikle salgının gelecek haftaki seyrine göre gerekirse gündeme alacağız. Camilerin ibadete açılmasına ilişkin de Bilim Kurulumuzda bu anlamda bir gündem olmadı ama önümüzdeki günler zannediyorum bu konu gündeme gelmiş olur. Eğer olabilme durumu olursa tedbirli, belli esasları, kuralları olma kaydıyla, o durumda da Bakanlar Kurulunda zaten gündem olmuş olur."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN EK GENELGE
İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19 Mayıs'ta açık olacağını bildirdi.
Bakanlığın sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili valiliklere gönderdiği ek genelgeye göre YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs'ta hizmet vermeye devam edecek.
Ayrıca Geçici Vergi Dönemine (ocak-şubat-mart) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme dönemi olduğu için 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde serbest muhasebeci, mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler ve çalışanları 31 Mayıs'a kadar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.
UZUN BİR ARADAN SONRA ÇOCUKLAR PARKLARI DOLDURDU
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile uzun bir aradan sonra park ve bahçeleri doldurdu.
Hafta sonu sokağa çıkan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların ardından sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan 0-14 yaş arası çocuklar, aileleriyle güneşli havada dışarıda oynamanın tadını çıkardı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında çoğunlukla maskeleriyle sokağa çıkan çocuklar, parklarda, oyun alanlarında eğlendi.