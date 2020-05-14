O illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı





BU İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKILMAYACAK

Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu illere sonradan Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale de dahil oldu.



