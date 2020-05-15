YEME İÇME KATI

- AVM'lerdeki lokanta ve restoranlar al götür/ve/veya paket servis hizmeti verebilecek. Yeme-içme katında sipariş vermek, almak için bekleyenler arasında 1 metre kuralı uygulanacak.

- Asansörlere sadece özel gereksinimi olan bireyler binebilecek. Bunlar arasındaki mesafe de 1 metrenin altında olmayacak.

- 1000 metrekarelik aktif müşteri kabul edebilecek bir AVM'ye aynı anda en fazla 100 müşteri alınabilecek. Her bir AVM'nin ve içindeki mağazaların aynı anda alabileceği müşteri sayısı tebliğ edilecek.

- AVM'ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacak, mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapılacak.

HER İLÇEYE AYRI EKİP

- AVM'lerin kurallara uyup uymadıklarını ise kaymakamlıklar denetleyecek. Bunun için her kaymakamlık bünyesinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı 5 kişilik komisyon haftada en az bir kez denetleme yapacak. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası verilecek. Aykırılığın devamı durumunda Türk Ceza Kanunu yaptırımları devreye girecek.

CEZASI 3 BİN 150 LİRA

- Yetkililer, bu kurallara uymayan kişilere verilecek cezanın 3 bin 150 liraya kadar çıkarken, AVM gibi iş yerleri için cezanın cirosu oranında olacağından büyük miktarlara ulaşacağını vurguladılar.