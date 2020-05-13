-Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon paspasları ve el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacak. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacak. Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilecek.

-Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme dinlenme alanları sosyal mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenecek, bu konuda gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılıp bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacak.

-Tesis bünyesinde veya ayrı bir yerde personel lojmanı bulunması halinde, en fazla 4 kişilik odalarda konaklama sağlanacak, koğuş sisteminde konaklama yapılmaz, lojmanların ve yeme-içme ünitelerinin temizlik, hijyen ve sağlık tedbirleri misafir üniteleri için geçerli olan koşullarda sağlanacak, bu ünitelere personel olmayan kişilerin erişimine izin verilmeyecek.