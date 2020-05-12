Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs pandemisindeki normalleşme süreci kapsamında, otellerin haziran ayından itibaren açılacağını duyurdu. Turizm sektörü, koronavirüs tedbirlerine uygun tatil modeline ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Sınırların açılması ve uçuşların yeniden başlamasıyla hem yerli hem yabancı turiste uygulanacak koronavirüs önlemli tatil uygulamalarıyla ilgili Antalya'nın dünyaca ünlü turizm merkezi Belek'teki 5 yıldızlı oteller tüm hazırlıklarını tamamladı.

DEZENFEKTAN TÜNELİ VE TERMAL KAMERA

Otelde hazırlanan senaryoya göre, bir müşterinin havalimanından otele gelişi ve tatil süreciyle ilgili uygulamalı test yapıldı. Havalimanına iniş yapan turist, dezenfektan işlemi yapılan araçlarla otele getiriliyor. Otel girişinde turistlerin ateşi ölçülüyor. Müşteri araçtan indikten sonra, araç ve bavulları yeniden dezenfekte ediliyor. Otelin ana giriş kapısında ise termal kamera ile ateşleri ölçülüyor ve ayrıca dezenfektan tüneline giriyor.