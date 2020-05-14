Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bayram tatili 9 gün mü? Mübarek Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna yanıt aranıyor. Bayrama yönelik plan yapmak isteyen vatandaşlar bayram tatili 9 gün mü sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?
Bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Henüz iddia düzeyinde paylaşımlar yapılsa da şu andaki takvime göre 27 Mayıs günü işbaşı gözüküyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün: 24 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 25 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 26 Mayıs Salı
RAMAZAN BAYRAMI ANLAMI NEDİR?
Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır. Seneler geçtikçe İftar Bayramı, Şükür bayramına dönüştüğü için Türkçe'ye de şükür, "şeker" olarak geçerek ''Şeker Bayramı'' olarak anılmaya başlanmıştır.