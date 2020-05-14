Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bayram tatili 9 gün mü? Mübarek Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusuna yanıt aranıyor. Bayrama yönelik plan yapmak isteyen vatandaşlar bayram tatili 9 gün mü sorusunun cevabını merak ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Bayram tatilinin kaç gün olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Henüz iddia düzeyinde paylaşımlar yapılsa da şu andaki takvime göre 27 Mayıs günü işbaşı gözüküyor.