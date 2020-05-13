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    • 14.05.2020 01:25
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    Son dakika: Kovid-19 fırsatçılarına geçit yok: Otobüs biletlerine kararı

    Son dakika haberine göre, Ulaştırma ve , yurt içinde kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan firmalar için kararı aldı. Uygulama 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Kara yolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak.

    Otobüs biletlerine tavan ücret kararı
    Ulaştırma Bakanlığı tarafından kara yolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatlarının yeniden belirlendiği tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.



    31 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ OLACAK
    Ulaştırma Bakanlığı, yolcu otobüsü bileti tavan fiyatlarını belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı alanında 31 Temmuz 2020'ye kadar uygulanacak.




    100 KİLOMETRE MESAFEDE 100 TL
    Buna göre, 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 kilometre mesafede 100 TL olurken 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Öte yandan Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.

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