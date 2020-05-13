Yüzlerce yıldır bu toprakları bereketli kılan yüksek şuurun adına "anlayış ekonomisi" diyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün de esnaf ve zanaatkârlarımızla dayanışma içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. pic.twitter.com/KAt33tUEri