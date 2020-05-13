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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 20:03
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    • 13.05.2020 20:03
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan esnafa destek paylaşımı: Geçmişte olduğu gibi bugün de...

    Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı hesapları üzerinden esnaf ve zanaatkârlarla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı
    Hazine ve Maliye Bakanı hesapları üzerinden esnaf ve zanaatkârlarla ilgili videolu bir paylaşımda bulundu.


    Bakan Albayrak, yaptığı açıklamada, "Yüzlerce yıldır bu toprakları bereketli kılan yüksek şuurun adına "anlayış ekonomisi" diyoruz. Geçmişte olduğu gibi, bugün de esnaf ve zanaatkârlarımızla dayanışma içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan esnafa destek paylaşımı: Geçmişte olduğu gibi bugün de...
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