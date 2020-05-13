Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 13.05.2020 19:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2020 19:12
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanı 'tan paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı , () üyeleriyle yaptığı video konferans toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle COVID-19 salgınının ekonomimize etkilerini gidermek ve sonrası döneme en iyi şekilde girmek için attığımız adımları ve politikalarımızı konuştuk. ’yi üretim ve ta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

    Bakan Albayrak'tan DEİK paylaşımı

    Hazine ve Maliye Bakanı , () üyeleriyle yaptığı video konferans toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bakan Albayrak paylaşımında, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle COVID-19 salgınının ekonomimize etkilerini gidermek ve sonrası döneme en iyi şekilde girmek için attığımız adımları ve politikalarımızı konuştuk. Türkiye'yi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan DEİK paylaşımı
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri