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    • Ekonomi
    • 09.05.2020 20:17
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    • 09.05.2020 20:17
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan lideri Bahçeli'ye teşekkür

    Hazine ve Maliye Bakanı , Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomiye ilişkin söylediği sözler için teşekkür mesajı yayınladı. Albayrak mesajında, "Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım. " ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür

    Hazine ve Maliye Bakanı , Genel Başkanı Bahçeli'nin ekonomiye ilişkin söylediği sözler için Twitter üzerinden teşekkür mesajı yayınladı

    Albayrak mesajında, "Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım. " ifadelerine yer verdi.

    Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde:
    "Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım. "

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