Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bu kapsamda anlık olarak altın fiyatlarını öğrenmek isteyen yüz binlerce kişi arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 383,70 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum
ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|383,00
|383,20
|383,50
|383,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.524,00
|2545,00
|2.527,00
|2.548,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|349,50
|353,50
|350,00
|354,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.466,00
|2.486,00
|2.470,00
|2.490,00
|Yarım Ziynet
|1.233,00
|1.243,00
|1.235,00
|1.245,00
|Çeyrek Ziynet
|617,00
|622,00
|617,00
|622,00
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 383,70 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 622,00 lira, Cumhuriyet altını 2.548,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 383,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 350 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 382 bin 300 lira, en yüksek 384 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 384 bin 350 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 947 milyon 141 bin 123,17 lira, işlem miktarı ise 2.498,02 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 955 milyon 15 bin 948,62 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türk Ekonomi Bankası şeklinde sıralandı.
PETROL VE ALTIN FİYATLARI YATAY
Suudi Arabistan ve Irak'tan üretim kısıntısına ilişkin haberlerin gelmesine karşın, Brent 30 dolar, ABD Teksas petrolü de 25 dolar dolayında yatay hareket ediyor. Birçok ülkeden sınırlandırmalarda gevşeme kararları gelmesine karşın, güvenli liman altının fiyatları da ons başına 1,700 dolar dolayında tutunuyor.
Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, üretimde Haziran başından itibaren ek olarak günde 1 milyon varil daha kısıntı yapacağını açıklarken, Irak da petrol sahalarını işleten beş büyük petrol şirketiyle üretimi günde 300,000 varil azaltmaları için anlaşma sağladı.
Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.63 artışla 29.95 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.09 artışla 25.95 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.80 artışla 15.57 dolar,
- altın, yüzde 0.43 artışla 1,709.91 dolar,
- bakır, yüzde 0.98 düşüşle 5,229.00 dolar,
- platin, yüzde 0.67 artışla 766.77 dolar,
- paladyum yüzde 1.76 artışla 1,826.01 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise, gram altın 383 lira, çeyrek altın 629 lira, Cumhuriyet altını da 2,507 liradan satılıyor.