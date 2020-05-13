Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bu kapsamda anlık olarak altın fiyatlarını öğrenmek isteyen yüz binlerce kişi arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bugün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,13 artışla 383,70 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: