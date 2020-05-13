Halkbank esnaf destek kredisi başvuru sonucu esnaflar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank'tan esnaflara kredi müjdesi geldi. Koronavirüsle mücadele paketleri bankalar tarafından art arda açıklanıyor. Halkbank tarafından hazırlanan paketle ayrım yapmaksızın esnaflara 25 bin TL kredi verilecek. Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecek. Peki, Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte, Halkbank 25 bin TL esnaf kredi başvurusu hakkında bilmeniz gerekenler…
HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU EKRANI
Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek. Halkbank, "İşletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek." açıklamasında bulundu.
HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnafa özel iki yeni ürün Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkârlar yararlanabilecektir.
Halkbank esnaf kredisi başvurusu için ilk adım internet sitesi üzerindeki başvuru formunu doldurmak. Başvuru formunun ardından Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.
HALKBANK 25 BİN TL ESNAF KREDİSİ ŞARTI NEDİR?
Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz desteği ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırımlarına yönelik uygulama devam etmektedir. Esnaf Destek Paketi kapsamında, bugüne kadar faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf ve sanatkarların da imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu Bankamızca online olarak sorgulanacaktır.
HALKBANK KREDİ ERTELEME YAPIYOR MU?
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ekonomide ve bankacılıkta alınan önlemler hakkında Halk Bankası' da tedbir kararlarına destek olarak bireysek ya da kurumsal tüm müşterilerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar kredi ödemelerinde erteleme yapacağını açıkladı.
KREDİ ERTELEME ŞARTLARI NELERDİR?
Korona virüs salgınının ülkemizde de hızla yayılması sebebi ile ülkemizde sağlığı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacı ile evde kal çağrısı yapıldı. Yapılan bu çağrıya istinaden bu süreci daha hafif atlatmak amacı ile kepenklerine kilit vurarak işyerlerini kapatılmak zorunda kalan birçok büyük ve küçük işletmeler ve işsiz kalan birçok vatandaşın bu zor süreçte ekonomik sorun yaşamaması amacı ile tedbirler alındı. Bu tedbirlere başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalarda destek verdi. Bu süreçte Halk Bankası' da tedbir paketlerini açıkladı. Buna göre;
Yapılan açıklamaya göre 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve anaparasını ödemede zorluk çeken kurumsal firmalar, küçük ve büyük ölçekli işletmeler ve bireysel müşteriler, bu döneme dair ödemelerini erteleyebilecek.
Kredi kullanan esnaf ve sanatkârların erteleme talebinde bulunmaları doğrultularında kullanmış oldukları kredilerin; 31 Haziran 2020 tarihine kadar vadeleri gelecek olan anapara ve faiz ödemeleri, ödeme vadelerinden itibaren 3 ay boyunca ve faizsiz olarak ertelenebilecek.
Zorlu geçen bu süreçte ödeme sorunu yaşayan banka müşterilerine, 6 aya kadar ödemesiz dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma imkânı sunulacak. Ödemesiz dönem, özellikle turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılacaktır.
Firmalar kendi bünyelerinde çalışanlarının maaşlarını Halkbank üzerinden ödüyorsa, istihdamlarını Şubat sonuna göre azaltmamaları şartıyla, yani personel çıkarımına gitmemeleri halinde gelecek 3 aylık dönem süresince personel maaş gideri kadar ilave kredi limiti verilebilecek.
Kredi kullanan müşterileri tarafından Halkbank üzerine keşide edilmiş çeklerin ödenmesi için, genel kredi limitleri artırılarak firmalara ilave nakit kredi limit sağlanacak.
İş yerlerine ait giderleri Halkbank kurumsal kredi kartı ya da Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile karşılayan işletmelerin kurumsal kart limitleri artırılarak destek sağlanacak.
HALK BANKASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş., kısaca Halkbank, Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu kapsamında küçük ve orta büyüklükteki esnaf ve sanayiciye kolay ve ucuz kredi vermek amacıyla kurulan ve 1938'de faaliyete geçen bir kamu bankasıdır. 128.480 milyon ₺ aktif büyüklüğü ile dünyanın en büyük 159. bankasıdır.
2020 HALKBANK EFT SAATLERİ
Halkbank'ta gönderilen EFT'ler mesai saatleri içerisinde 5 ile 30 dakika arasında yollanmaktadır. Halkbank EFT saatleri ise 2020 yılında saat 08.00 ile 16.30 arasında yapılmakta olup, bu saatler dışında yapılan EFT işlemleri, bir diğer iş gününe aktarılmaktadır. Yine örneğin cuma günü saat 18.00'da yapılan bir EFT işlemi, pazartesi gününe aktarılacaktır. Burada esas olan mesai saatlerinin baz alınmasıdır.
EFT NEDİR?
Parayı gönderdiğiniz banka ile göndermek istediğiniz bankanın farklı olması durumunda EFT işlemleri yapılır. Yani iki farklı banka arasındaki para transferine EFT denir. Havale işleminde aynı banka üzerinden aynı bankaya transfer işlemi olduğu için hızlı transfer oluyor fakat EFT işleminde ise farklı bankalar olduğu için zaman alıyor. EFT'nin açılımı ise Elektronik Fon Transferidir.
EFT NASIL YAPILIR?
EFT yapmak için parayı göndereceğiniz kişinin hesap numarası ve IBAN numarası gerekir. EFT işlemleri bankaların internet, mobil bankacılık ve banka şubelerinden yapılabilmektedir.
İnternet şubesi üzerinden EFT işlemi yapmak için önce kullanacağınız bankanın internet şubesine giriş yapınız. Daha sonra para transferi işlemleri bölümünden EFT seçiniz. Daha sonra göndereceğiniz kişinin adını ve soyadını yazın. Daha sonra göndereceğiniz kişinin hesap numarası ya da IBAN numarası bilgilerini girin. Son olarak göndereceğiniz tutarı girin. Açıklama kısmına not yazabilirsiniz. Bu şekilde para gönderebilirsiniz.