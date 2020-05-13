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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 20:08
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    • 13.05.2020 20:08
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    hangileri? İşte 13 Mayıs BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 13 Mayıs'ı yüzde 0,55 değer kazancıyla 100.159,13 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Reysaş GMYO 4,57 4,75 -3,79
    Kartonsan 471,50 488,70 -3,52
    Emlak Konut GMYO 1,27 1,31 -3,05
    Adana Çimento (A) 10,05 10,24 -1,86
    İş GMYO 1,59 1,62 -1,85
    Çemtaş 7,30 7,43 -1,75
    Net Holding 2,02 2,05 -1,46
    Vakıflar Bankası 4,59 4,65 -1,29
    Pegasus 49,80 50,40 -1,19
    Hektaş 13,20 13,35 -1,12
    Petkim 3,62 3,66 -1,09
    Anadolu Grubu Holding 15,93 16,10 -1,06
    Bizim Mağazaları 12,76 12,89 -1,01
    Kordsa Teknik Tekstil 10,60 10,70 -0,93
    T. Halk Bankası 5,32 5,37 -0,93
    Enerjisa Enerji 7,46 7,53 -0,93
    Şekerbank 1,07 1,08 -0,93
    Migros Ticaret 32,52 32,82 -0,91
    Logo Yazılım 74,15 74,80 -0,87
    Torunlar GMYO 2,38 2,40 -0,83

    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 13 Mayıs BIST 100 en çok değer kaybeden hisseler
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