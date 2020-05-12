



Bu kişiler, bu yıl 2 bin liralık ikramiyeden yararlanmış olacak. Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Temmuz'a denk geliyor. Buna göre, Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl bin lira ikramiye alabilecek.

