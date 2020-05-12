Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişiye Nisan ayında ödenen Ramazan Bayramı ikramiyesinden, bu ay emekli aylığı bağlananlar da yararlanabilecek. Yeni emekliler, aylıklarıyla birlikte bin liralık bayram ikramiyesini de alacak.
DÜZENLEME YAPILDI
Ramazan Bayramı ikramiyesi Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene alınırken, bu durumun emeklilik için gün sayanları olumsuz etkilememesi için torba yasayla düzenleme yapıldı.
İkramiye almak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı, 'bayramın içinde olduğu ayda gelir ve aylık almak' şeklinde değiştirildi. Bu yıl Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs tarihlerine denk geldiği için, bu ay emekli aylığı bağlananlar da bu ikramiyeyi alabilecek.
Bu kişiler, bu yıl 2 bin liralık ikramiyeden yararlanmış olacak. Bu yıl Kurban Bayramı da 27-30 Temmuz'a denk geliyor. Buna göre, Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl bin lira ikramiye alabilecek.