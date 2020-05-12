Bankalar kredi faiz oranlarıyla ilgili yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor. Kredi faizlerinde indirim fırsatı devam ediyor. Aynı zamanda ev ve araba almayı düşünenler için bankalar tarafından yeni fırsatlar duyuruluyor. Bilindiği üzere son olarak Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatılmıştı. Ayrıca bayram için bazı bankalar tarafından kredi kampanyaları açıklanıyor. İşte bankalar tarafından sunulan güncel fırsatlar...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Son olarak yakın zamanda konut kredisi faizini indiren Yapı Kredi'nin sunduğu bu fırsattan faydalanmak isteyenler, kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0,89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek. Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0,96

Tüketici kredisi: 1,05

Konut kredisi: 0,94