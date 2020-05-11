Ramazan Bayramı ikramiyesi Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilirken; Mayıs ayı maaş ödemeleri de öne alındı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ramazan Bayramı'na maaşları cebinde girecek.
SSK emeklilerine 17-26 Mayıs'ta ödenmesi gereken maaşları 15-20 Mayıs tarihleri arasında yatırılırken; Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Mayıs arasında yapılması gereken ödemeleri 21-22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
TAKVİM BELLİ
SSK kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları verilecek.
Bağ-Kur emeklilerinden ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.