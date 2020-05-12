Geçtiğimiz ay emeklilerin 17-26 Nisan tarihleri arasında aylık maaşları ödendi. Yakın bir süreçte milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Tüm emeklilere her ay verilen ek ödemenin yüzde 4'ten 10'a çıkarılması gündeme gelen konulardan birisi oldu. Talep hayata geçerse, ek ödeme tutarlarında 361 liraya varan artış olacak. Peki, emekliye ek ödeme yüzde kaç olacak? Emekli ne kadar ek ödeme alacak? İşte detaylar...

K ÖDEME ZAMMI YAPILACAK MI?

Temmuz'da tüm emeklilere zam ve 1.000'er lira bayram ikramiyesi yapılacak. Emekliler, ek kazançlar ve zamlarla rahatlarken, gelirini artıracak bazı taleplerde de bulunuyor. Bunların başında da ek ödeme zammı geliyor.