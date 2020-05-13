



Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası programında, yeniden açılan AVM'lerle ilgili bilgi verdi.

AVM'LERE 1 GÜNDE 1 MİLYON 226 BİN KİŞİ GİRDİ

Altaş, AVM'lerle ilgili verileri paylaşarak şunları söyledi: "Dün itibariyle kontrollü ve tedbirli bir şekilde açıldık. İlk günün heyecanı ile tedbirlerde bazı aksamalar oldu ama bugün daha iyiydi. Dün bazı AVM'lere maskesiz girmek isteyenler oldu ama onun dışında pek sorun görülmedi. Basında yansıyan bize ait olmayan kuyruklar bize yansıtılarak ifade edildi. Beylikdüzü'ndeki AVM'nin yanında bulunan ATM'lerle ilgili kuyruk, AVM girişi gibi gösterildi. Her ATM'nin kuyruğu farklı olması gerekirken güvenlikler bütün gelenleri aynı sıraya sokmuşlar. AVM'lere toplamda yüzde 23 giriş oldu. Normal zamanda Türkiye'de bir günde AVM'lere giren kişi sayısı 6.5 milyon iken pazartesi 1 milyon 226 bin giriş oldu. Bu rakımın yüzde 40'ı İstanbul ve Ankara'da oluşmuştur."