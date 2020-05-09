BNP Paribas, Citibank ve UBS, aynı anda operasyona girişti. Döviz alım emri verdi. TL'ye değer kaybettirdi. Üçlü çetenin dışarıya TL çıkarmak için bazı şirketleri kullandığı belirlendi. Vatandaş isyan etti: Açıklayın o şirketleri!
Bakan Albayrak yatırımcılarla toplantı yaparken TL'ye saldırdılar.
Türk ekonomisine ve parasına saldırmak için fırsat kollayan finans kuruluşları, bu kez karşılarında ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri görünce arkadan dolanma taktiği uyguladı. Ancak bu oyun da bozuldu.
Londra merkezli finans kuruluşları, perşembe gecesi, ellerinde TL olmadığı halde açığa satışlarla döviz satın alma emirleri verdi.
Bunun sonunda TL dolar karşısında değer kaybetti ancak bu bankalar TL yükümlülüklerini yerine getiremeyince temerrüde düştü.
Ertesi gün BDDK, bu bankaların BNP Paribas, Citibank ve UBS olduğunu belirledi ve işlem yasağı getirdi. Bu üç bankanın manipülasyon sicili ise kabarık çıktı.
2014 yılında UBS'nin 1.2 milyar dolar, Citibank'ın 2.3 milyar dolar, BNP Paribas'ın ise 246 milyon dolar ceza aldığı belirlendi. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle SWAP imkanı olmadığı için TL bulamayan finans kuruluşlarının, içerideki bazı bankaları ve şirketleri kullandığı da ortaya çıktı.
İki yöntem uygulayan Londralı bankalar, Türk bankalarından TL kredi kullanıyor. Sonra bu TL'yi muhabir bankalar kanalıyla Londra'ya taşıyıp orada dövize dönüyor. Bir başka yöntemde ise Türkiye'de iş yapan bazı uluslararası gıda, tütün ve ilaç şirketlerini paravan olarak kullanıyorlar. Onların Türk bankalarından aldıkları kredileri veya türev ürünler ile elde ettikleri TL'yi Londra'ya taşıyorlar.