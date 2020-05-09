



2014 yılında UBS'nin 1.2 milyar dolar, Citibank'ın 2.3 milyar dolar, BNP Paribas'ın ise 246 milyon dolar ceza aldığı belirlendi. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle SWAP imkanı olmadığı için TL bulamayan finans kuruluşlarının, içerideki bazı bankaları ve şirketleri kullandığı da ortaya çıktı.

